Premier Qatar, 'pericoloso errore di calcolo dell'Iran'

ROMA, 09 MAR - Gli attacchi di Teheran contro i paesi del Golfo sono un "pericoloso errore di calcolo. Non ci saremmo mai aspettati questo dal nostro vicino: abbiamo sempre cercato di mantenere buoni rapporti con l'Iran, ma le giustificazioni e i pretesti che stanno usando vengono completamente respinti". Lo sottolinea a SkyNews lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al Thani, parlando ai media per la prima volta da quando il Qatar è stato oggetto di ripetuti attacchi missilistici e di droni. L'escalation rischia di destabilizzare la regione e di provocare onde d'urto nell'economia globale, ha aggiunto spiegando che una reazione militare non farebbe altro che aggravare la crisi e che la responsabilità di fare un passo indietro ricade su tutte le parti: "Continuiamo a cercare di de-escalation. Sono i nostri vicini, è il nostro destino". "È un grande senso di tradimento. Appena un'ora dopo l'inizio della guerra, il Qatar e altri paesi del Golfo sono stati attaccati. Abbiamo chiarito che non avremmo preso parte ad alcuna guerra contro i nostri vicini", ha aggiunto il premier del Qatar, un Paese che si è tradizionalmente posizionato come mediatore globale, in grado di parlare con tutti.