Premier Meloni in visita a Tokyo a gennaio

TOKYO, 25 NOV - Un vertice bilaterale a Tokyo tra le due uniche leader donne del G7, nel 160mo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Giappone. È con questo duplice valore simbolico che la visita della premier italiana Giorgia Meloni viene letta dai media giapponesi. Il summit, previsto per gennaio e confermato da fonti di Palazzo Chigi, arriva in un momento cruciale per le relazioni tra i due Paesi. La premier nipponica, infatti, subito dopo il suo insediamento a fine ottobre, aveva già espresso l'intenzione di portare la cooperazione italo-giapponese "a nuovi livelli", sottolineando i progressi raggiunti in campo economico e di sicurezza. Le due leader si sono già incontrate di persona al G20 in Sudafrica, e l'incontro di gennaio mira a consolidare l'intesa iniziale. Meloni è stata in Giappone anche a febbraio 2024 per un colloquio con l'allora premier Fumio Kishida; un viaggio successivo, previsto a settembre per l'Expo 2025 di Osaka, era stato annullato all'ultimo momento a causa dell'aggravarsi della crisi in Ucraina. Nel gennaio 2023, Italia e Giappone hanno elevato le loro relazioni a Partenariato strategico, prevedendo un rafforzamento strutturale della cooperazione su questioni di interesse comune, tra cui sicurezza internazionale, economia, tecnologia, infrastrutture, intelligenza artificiale, semiconduttori e biotecnologie. Le due nazioni si sono inoltre impegnate a potenziare lo scambio culturale e scientifico.