Premier Groenlandia, 'vogliamo una relazione basata sul rispetto'

STOCCOLMA, 22 GEN - "Vogliamo un dialogo basato sul rispetto reciproco fatto tramite i canali appropriati" ha dichiarato più volte il primo ministro del governo autonomo della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen, nell'incontro con la stampa internazionale a Nuuk. Questa è la prima volta che parla con i media di tutto il mondo dopo gli sviluppi della crisi diplomatica sulla Groenlandia tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti d'America. "Non si tratta solo della Groenlandia ma dell'ordine internazionale, del diritto internazionale, di rispettare l'integrità territoriale" ha sottolineato Nielsen, che auspica un ritorno alla pace e serenità in Groenlandia. "Immaginate come ci si sente a essere groenlandesi, quando senti ogni giorno nei media che qualcuno vuole prendere la tua libertà" ha sottolineato rispondendo alla domanda sui rapporti Usa-Groenlandia e sottolineando come il tono del discorso di Trump abbia aumentato il senso di sfiducia da parte dei groenlandesi nei confronti di Washington. "La retorica che abbiamo sentito dall'anno scorso è inaccettabile. Parlare di comprare la Groenlandia è inaccettabile. Ma stiamo lavorando per creare un dialogo basato sul rispetto reciproco all'interno dei limiti che abbiamo già rimarcato, poi credo potremo avere una buona relazione" ha aggiunto. Per quanto riguarda un aumento della presenza militare sull'isola artica Nielsen ha detto: "Siamo pronti anche ad avere una missione Nato in Groenlandia, siamo aperti alla collaborazione" rimarcando inoltre apprezzamento per i militari mandati nel ramo dell'esercitazione Nato: "Sono molto contento del supporto che la Groenlandia e il Regno di Danimarca hanno ricevuto lo scorso anno. Siamo felici della presenza militare nel ramo dell'Arctic resilience e siamo pronti anche ad avere una missione permanente della Nato. Una questione su cui siamo tutti d'accordo è che la sicurezza nell'Artico è molto importante e dunque le esercitazioni sul terreno sono fondamentali".