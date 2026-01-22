Premier Groenlandia, non so cosa abbiano concordato Trump e Rutte

NUUK, 22 GEN - Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato di non sapere cosa Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte abbiano concordato nella bozza di accordo sul futuro dell'isola tanto ambita dal presidente degli Stati Uniti. "Non so esattamente cosa contenga l'accordo riguardo al mio Paese", ha detto Nielsen in una conferenza stampa a Nuuk, la capitale della Groenlandia.