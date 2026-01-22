Giornale di Brescia
Premier Groenlandia, la nostra sovranità e l'integrità sono una linea rossa

NUUK, 22 GEN - "La sovranità e l'integrità territoriale della Groenlandia sono una linea rossa": lo ha detto il premier della Groenlandia Jens Frederik Nielsen in conferenza stampa a Nuuk. Nessuno, tranne la Groenlandia e la Danimarca, è abilitato a concludere accordi che riguardino l'isola ha detto Nielsen parlando ai giornalisti, aggiungendo che di fronte agli Stati Uniti Nuuk "sceglie la Danimarca e l'Europa". La Groenlandia vuole "continuare un dialogo pacifico" e difende il proprio diritto all'autodeterminazione, ha aggiunto.

