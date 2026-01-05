Premier Groenlandia a Trump, 'adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto'

(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 05 GEN - "Adesso basta": lo ha dichiarato il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese. "Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto il capo del governo della Groenlandia su Facebook. (ANSA-AFP).