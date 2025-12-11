Giornale di Brescia
Premier Fico, 'la politica di pace mi impone di votare contro sugli asset russi'

BRUXELLES, 11 DIC - "Senza entrare nel merito" delle "singole soluzioni proposte dalla Commissione Ue, vorrei affermare molto chiaramente che, in occasione del prossimo Consiglio europeo, non sono in grado di sostenere alcuna soluzione alle esigenze finanziarie dell'Ucraina che preveda la copertura delle spese militari dell'Ucraina per i prossimi anni". Lo scrive il premier slovacco Robert Fico al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "La politica di pace che sostengo con coerenza mi impedisce di votare a favore del prolungamento del conflitto militare: fornire decine di miliardi di euro per le spese militari significa prolungare la guerra".

BRUXELLES

