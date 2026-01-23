Giornale di Brescia
Premier danese in Groenlandia, 'situazione grave, qui per dare sostegno'

BRUXELLES, 23 GEN - "Ci troviamo in una situazione grave. Sono qui per mostrare il sostegno danese in un momento molto difficile". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen al suo arrivo a Nuuk, secondo quanto riferito dall'agenza Ritzau. La leader di Copenaghen ha inoltre affermato che lei e il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, "devono essere molto vicini l'uno all'altro in questo periodo". "Perciò lo definirei un giorno di lavoro in cui prepariamo i nostri prossimi passi", ha aggiunto.

