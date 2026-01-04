Giornale di Brescia
Premier danese agli Usa, 'basta minacce sulla Groenlandia'

COPENAGHEN, 04 GEN - La premier danese Mette Frederiksen ha esortato gli Stati Uniti a "porre fine alle minacce contro un alleato storico". La presa di posizione di Copenaghen arriva dopo che Donald Trump ha ribadito che la Groenlandia "è necessaria" agli Usa per la loro sicurezza nazionale. "Devo chiarire questo punto agli Stati Uniti: è assolutamente assurdo affermare che gli Usa dovrebbero prendere il controllo della Groenlandia", ha aggiunto, parlando del territorio autonomo sotto la corona danese.

COPENAGHEN

