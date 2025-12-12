Premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'

ROMA, 12 DIC - Il premier belga Bart De Wever ha affermato che utilizzare i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina sarà "un'impresa ardua" ma possibile se gli alleati europei agiscono in modo coordinato. Lo ha detto ai giornalisti dopo l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer. De Wever ha sottolineato che Starmer "capisce i nostri problemi, le nostre responsabilità, le nostre preoccupazioni legali" in merito allo sblocco degli asset di Mosca. Ha poi ricordato come sia diversa la situazione tra Londra e Bruxelles: "loro hanno 8 miliardi di euro di beni russi immobilizzati, noi 190".