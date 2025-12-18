Premier Australia, 'sanzioni contro odio, divisione e radicalizzazione'

(ANSA-AFP) - SIDNEY, 18 DIC - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso iniziative contro "l'odio, la divisione e la radicalizzazione" dopo la sparatoria mortale avvenuta a Bondi Beach. "È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più", ha detto Albanese in una conferenza stampa, promettendo di prendere di mira i predicatori estremisti e di revocare i visti alle persone che diffondono odio. (ANSA-AFP).