Premier Australia, 'quella dello Stato islamico è un'ideologia anti-umanità'

ROMA, 17 DIC - "L'ideologia dello Stato Islamico è un'ideologia perversa, un'ideologia terroristica che non rispetta la vita umana, ed è di natura antisemita, ma anche anti-umanità. E tragicamente, abbiamo visto tutto questo manifestarsi in quell'iconico luogo australiano di Bondi Beach". Lo ha affermato - come riporta il The Guardian - il primo ministro australiano Anthony Albanese intervenendo sul podcast di Mamamia. Ha inoltre sottolineato la necessità di attivare misure di controllo delle armi, come quelle suggerite dal consiglio dei ministri.