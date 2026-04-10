Premiati l'agente della Polizia ferito a Torino e il suo collega che l'ha difeso

PADOVA, 10 APR - Tutti in piedi, spontaneamente, per un lungo e interminabile applauso. Così gli ospiti alla Festa della Polizia di Padova hanno voluto tributare il loro omaggio, quando è salito sul palco, l'agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, picchiato a calci, pugni e martellate durante gli scontri a Torino lo scorso gennaio, mentre faceva scudo al collega Lorenzo Virgulti, aggredito con violenza durante il corteo per Askatasuna. Quel pomeriggio del 31 gennaio un centinaio di agenti, tra i quali 17 del II Reparto Mobile, rimasero feriti nelle aggressioni dei manifestanti. Sul palco, accanto al questore euganeo, Marco Odorisio, e al comandate del Reparto Mobile della Polizia di Stato, Stefano Fonsi, c'era solo Calista; Virgulti è ancora in convalescenza. Ad entrambi è stata data una targa di riconoscimento e nel riceverla Calista si è emozionato, così anche il questore che non ha nascosto le lacrime nell'abbraccio col poliziotto. "Grazie, grazie, non me l'aspettavo - ha detto Calista in un orecchio al questore - E' stata una cosa grande. Grazie ancora e questo ci dà coraggio di andare avanti senza nessuna remora nel servizio di tutela e sicurezza dei cittadini".