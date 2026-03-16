Premiati al Senato sagre ed eventi locali "di Qualità"

ROMA, 16 MAR - Dalla "Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera" di Montegualtieri a quella "del Carciofo Violetto" di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia oggi ha premiato in Senato 44 "Sagre di Qualità" e 21 "Eventi di Qualità" (più tre menzioni speciali), in un evento - su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli - dedicato al riconoscimento di tradizione e volontariato. I due marchi premiano le sagre e gli eventi che rappresentano in modo autentico l'identità dei territori. Dal 2018 al 2025 sono stati assegnati complessivamente 194 riconoscimenti "Sagra di Qualità" e 36 "Evento di Qualità". "Le sagre costituiscono il nostro punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali - ha spiegato Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli -. Grazie a questi eventi i territori accolgono circa 48 milioni di visitatori l'anno. E attraverso di essi si muove l'economia: generano un valore economico e sociale di oltre 2,1 miliardi di euro, con un impatto su 10.500 posti di lavoro". Nel corso della mattinata è stato dedicato un momento speciale a Niscemi. "Sono commosso - ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Valentino Conti -. Teniamo alta l'attenzione, dobbiamo far sì che la frana sia solo un brutto ricordo. Il riconoscimento (della sagra del ciarciofo violetto, ndr) parte da lontano e ci dà il doppio della responsabilità per far bene e ripartire". Per lui una standing ovation e un lungo applauso. "Riconoscere le sagre di qualità significa premiare il grande mondo del volontariato - ha dichiarato il senatore Antonio De Poli - e il suo messaggio di pace. Ho presentato una proposta di legge sulle pro loco, che è stata firmata da tutti i gruppi. Stiamo arrivando al dunque e spero che nel giro di qualche mese veda la luce, così da sburocratizzare il sistema e dare la possibilità ad amministratori, presidenti delle pro loco e volontari di poter fare le manifestazioni in modo più semplice, concreto e con meno responsabilità". Per l'Abruzzo premiate la sagra della Pro Loco di Villa San Nicola e quella "delle Pappardelle al Sugo di Papera" di Montegualtieri. Evento di Qualità: "Sapori e Saperi del Velino" di Rosciolo. In Basilicata diventa Evento di Qualità il "Premio La Perla" della Pro Loco Maratea La Perla Aps. In Campania si distinguono la "Festa dello Struppolo" di San Salvatore Telesino, la "Sagra degli Gnocchi" di Rocca d'Evandro, la "Sagra delle Pallottole" di Real Sito - San Leucio, la "Sagra delle Noci e del Vino Asprinio" di San Marcellino, "L'Inno al Novello" di Mignano Monte Lungo, la "Sagra degli Gnocchi Cimitilesi" di Cimitile e i "Sentieri del Gusto" di Pimonte. Eventi di Qualità: "Tra i Vicoli di Cautano" della Pro Loco Cepino Prata, "Borgo Vagare" di San Lupo e "Casavecchia e Pallagrello Wine Festival" di Pontelatone. In Emilia-Romagna i riconoscimenti vanno ad "A zzùen al màial… in Piàza!" di Tresigallo, alla "Festa del Salame" di Sarmato, alla "Fera dal Busslanein" di San Nicolò a Trebbia, alla "Sagra dello Scalogno Piacentino" di Castelvetro Piacentino, alla "Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara", alla "Festa de' Brazadèl da la cros e vino novello" di Castel Bolognese, e alla "Festa dell'Uva" di Castellarano. Tra gli eventi riconosciuto "Calici Santarcangelo" di Santarcangelo di Romagna. In Friuli Venezia Giulia spiccano la "Festa dei Funghi e dell'Ambiente" di Budoia e "Gemona, formaggio… e dintorni" della Pro Loco Glemona. Nel Lazio premiata la "Sagra del Pesce" di Anguillara. Evento di qualità "Le Tentavecchie" della Pro Loco Gradoli. In Lombardia marchio assegnato alla "Sagra del Pursèl" di Fiesse, alla "Sagra delle Migole" di Malonnese, e alla "Festa dei Crotti" di Albavilla. Tra gli eventi, la "Festa della Transumanza" di Borno, "Giardini d'agrumi" della Pro Loco Gargnano e "La Camminata della Salute" di Guidizzolo di Mantova. Nelle Marche premiata "Leguminaria" della Pro Loco Appignano. Tra gli eventi, la "Festa dell'uva di Arcevia", "Templaria Festival" di Castignano e "Candele a Candelara". In Piemonte insignite "Anlòt id San Bastiaun" della Pro Loco Pozzolese, la "Sagra delle Tagliatelle" di Cremolino, la "Sagra del Polentone di Bubbio", la "Sagra dell'Asparago di Santena", la "Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri" e la "Sagra del Fungo" di Trontano. Tra gli eventi premiati, "Il borgo di Babbo Natale" di Candelo. In Puglia premiata "Cardoncello on the Road" della Pro Loco Ruvo di Puglia. Mentre in Sardegna figurano la "Sagra del Tonno" di Portoscuso e "Ollastra in Mirto", oltre all'evento "Sa Battalla" di Sanluri. In Sicilia sono state riconosciute la "Sagra del Carciofo Violetto di Niscemi", quella "del Pistacchio di Bronte", "della Ricotta e della Provola dei Nebrodi" di Maniace, "del Ficodindia" di San Cono, "del Ficodindia dell'Etna Dop" di Belpasso e la "dell'Arancia Rossa di Francofonte". Per gli eventi, "Il Presepe Vivente di Sutera". Per la Toscana evento di qualità "La Notte del Conte Baldovino" di Monte San Savino. In Trentino diventa Evento di Qualità "Faedo Paese del Presepe". E in Veneto completano il quadro la "Mostra del Vino di Vallonto", lo "Spiedo Gigante" di Pieve di Soligo, la "Festa della Zucca" di Sernaglia della Battaglia, la "Festa dei Bisi De.Co." di Scorzè, quella "della Maresina" della Pro Loco di Provaldagno e la "Sagra dei Santi Fermo e Rustico" di Bolzano Vicentino. Insigniti pure "La Rocca in Fiore" di Monselice, "L'Antica Sagra del Santo Sepolcro" di Villanova di Camposampiero e "La Festa delle Rose di Carta" di Monticello Conte Otto. Menzioni speciali a: "Il Sannio tra sapori e Folklore", "L'identità di un territorio raccontata dalle Pro Loco… Colori, Sapori, Suoni e Tradizioni" e alla "Festa delle Pro Loco nei Sibillini".