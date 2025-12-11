Premiata Nobel Machado è atterrata a Oslo

OSLO, 11 DIC - Maria Corina Machado è atterrata all'aeroporto di Oslo. Lo ha dichiarato Jorgen Watne Frydnes, presidente del comitato Nobel norvegese. "Posso confermare che Maria Corina Machado è arrivata a Oslo" ha dichiarato ai presenti nella lobby del Grand Hotel, dove si è svolto il banchetto e che ospiterà la premiata. "Non ci saranno incontri con il pubblico per ora, andrà direttamente ad incontrare la sua famiglia" ha aggiunto, tra gli applausi dei presenti e le grida "viva Venezuela libre".