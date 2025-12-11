Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Premiata Nobel Machado è atterrata a Oslo

AA

OSLO, 11 DIC - Maria Corina Machado è atterrata all'aeroporto di Oslo. Lo ha dichiarato Jorgen Watne Frydnes, presidente del comitato Nobel norvegese. "Posso confermare che Maria Corina Machado è arrivata a Oslo" ha dichiarato ai presenti nella lobby del Grand Hotel, dove si è svolto il banchetto e che ospiterà la premiata. "Non ci saranno incontri con il pubblico per ora, andrà direttamente ad incontrare la sua famiglia" ha aggiunto, tra gli applausi dei presenti e le grida "viva Venezuela libre".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
OSLO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario