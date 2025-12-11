Giornale di Brescia
Prelevato il Dna ai tre indagati per la morte dell'ex postino di Sagrado

TRIESTE, 11 DIC - Prelievo del Dna e campionamento delle impronte digitali per i tre indagati per la morte dell'ex postino Vito Mezzalira. Lo riporta il sito del Piccolo precisando che l'atto è stato eseguito ieri su disposizione del giudice. I tre indagati sono Mariuccia Orlando, compagna dell'ex postino; suo figlio Andrea Piscanec e Moreno Redivo, fratellastro della stessa donna, tutti accusati in concorso di omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata. Il 16 dicembre il gip conferirà l'incarico per l'esame sui resti di Mezzalira. Dal 2019 si erano perse le tracce di Vito Mezzalira, ex portalettere di Trieste; i suoi resti sono stati trovati in un pozzo nel suo giardino nella villetta di Sdraussina a Sagrado (Gorizia).

