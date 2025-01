Prefetto Napoli, metal detector fuori scuole usato da tempo

NAPOLI, 23 GEN - "Si tratta di servizi che noi abbiamo già pianificato da tempo e che sono già stati svolti altrove, in maniera discreta". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando dei controlli eseguiti dalla polizia di stato all'esterno di una scuola di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, con metal detector alla ricerca di eventuali armi. "Dunque è l'ordinarietà di un dispositivo di controllo che nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha proseguito il prefetto - è stato adottato tempo fa perché noi abbiamo voluto istituire servizi di controllo all'ingresso e all'uscita degli studenti, sia per il contrasto della detenzione di armi che di sostanze stupefacenti. È un tema che fa parte della nostra agenda, è una nostra priorità. Un'azione che comprenderà un po' tutti gli istituti scolastici"