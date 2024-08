Precipitano in parapendio sul Monte Rosa, due morti

AOSTA, 22 AGO - Due persone sono morte sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa in un incidente di parapendio. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, si trovavano sulla cima del Breithorn (4.165 metri) con l'obiettivo di effettuare un volo con un parapendio biposto. Per ragioni ancora da accertare - fa sapere la polizia del Canton Vallese - hanno avuto delle difficoltà in fase di decollo, prima di cadere nel vuoto per diverse centinaia di metri dalla parete Nord della montagna. Dei testimoni hanno subito dato l'allarme alla 'Organisation cantonale valaisanne des secours': durante le ricerche condotte dai soccorritori di Air Zermatt sono stati individuati i due corpi senza vita. L'identificazione formale delle vittime è in corso. La magistratura svizzera ha aperto un'indagine congiunta con la polizia cantonale.