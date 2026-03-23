Precipita un aereo militare in Colombia con circa 100 soldati a bordo (2)

BOGOTA, 23 MAR - Sanchez ha sottolineato che "unità militari sono già sul posto" e ha confermato l'esistenza di "vittime", anche se ha chiarito che "né il numero né le cause dell'incidente sono ancora state accertate con precisione". "Sono stati attivati ;;tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, così come l'indagine in corso", ha aggiunto il ministro, che nel messaggio esprime le condoglianze alle famiglie delle persone colpite esortando tutti ad "astenersi da speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali". "Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Che le nostre preghiere possano accompagnarli e alleviare, almeno in parte, la loro sofferenza", conclude il messaggio del ministro.