Precipita ultraleggero nel Cagliaritano, ferito pilota 70enne

CAGLIARI, 06 DIC - Un velivolo ultraleggero è precipitato nelle campagne di San Sperate, a una ventina di chilometri da Cagliari, ma il pilota è riuscito in qualche modo a limitare i danni cavandosela con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9: l'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del Brotzu di Cagliari, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i mezzi del 118 con l'elisoccorso. Il velivolo era appena decollato: il pilota, forse per un guasto tecnico, si è trovato in difficoltà e ha tentato probabilmente un atterraggio di emergenza, l'impatto col suolo è stato violento ma fortunatamente l'uomo ha riportato solo un trauma cranico.