Precipita per 40 metri con l'auto in una scarpata, ferito e soccorso

BOLOGNA, 11 DIC - Un uomo è rimasto ferito dopo che la sua auto è precipitata per una quarantina di metri in una scarpata di fitto bosco nei pressi del castello di Rezzanello, nel Comune di Gazzola, nel Piacentino. L'incidente, spiega il Saer, il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna è avvenuto nella notte. L'allarme è scattato questa mattina quando i familiari hanno segnalato il mancato rientro a casa dell'uomo, di origine ucraina e residente a Piacenza. I tecnici del Soccorso alpino della squadra monte Alfeo hanno recuperato il ferito con manovre alpinistiche, posizionandolo su barella fino a un punto raggiungibile dall'elisoccorso di Pavullo. L'uomo, in condizioni di media gravità, è stato trasportato con verricello all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e l'ambulanza della Pubblica di Rivergaro.