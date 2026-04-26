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Precipita nel Canal Grande a Venezia e muore, ipotesi malore

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VENEZIA, 26 APR - Dramma questa mattina a Venezia, sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove un uomo è precipitato in acqua e ha perso la vita. Si tratta di un senza fissa dimora di origini serbe, di circa 50 anni, che era seduto di fronte alla laguna tra il ponte di Calatrava e il terminal lagunare dei treni, davanti al palazzo della Regione. In base ai primi accertamenti, sarebbe scivolato o precipitato all'improvviso, probabilmente in preda a un malore ed è morto. Non ci sono stati per lui margini di salvataggio dal punto di vista sanitario. Gli agenti della Polizia Ferroviaria e i colleghi della Polizia Locale di Venezia hanno provveduto a portarlo fuori dall'acqua: constatato il decesso dal medico dell'ospedale, il corpo senza vita adagiato in riva è stato coperto e sono iniziate le operazioni di identificazione. Ci sono veneziani che ricordano di averlo visto altre volte aggirarsi per la stazione, e spesso sedersi proprio davanti alla riva a osservare le acque del Canal Grande. Fuori dai radar delle forze dell'ordine, non risulta aver mai avuto problemi con la giustizia. Sul posto anche la Scientifica.

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