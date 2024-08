Precipita in dirupo su Altopiano Asiago, morta turista 38enne

ASIAGO, 19 AGO - Una donna di 38 anni che passeggiava con il proprio cane lungo un percorso escursionistico sull'Altopiano di Asiago è morta dopo essere precipitata in un dirupo. È stato l'animale a dare l'allarme: un gruppo di turisti ha infatti notato il cane che abbaiava insistentemente in direzione dello strapiombo nei pressi dell'Altar Knotto, un'area naturale nel territorio del comune di Rotzo (Vicenza). La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, era residente in Emilia Romagna. La turista, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere scivolata mentre stava camminando vicino al dirupo, cadendo nel vuoto. Individuato il corpo, il gruppo di escursionisti ha avvisato i soccorsi, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.