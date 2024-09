Precipita durante arrampicata a Savona, morto rocciatore 30enne

FINALE LIGURE, 12 SET - È morto il rocciatore 30enne di origini norvegesi precipitato stamani da un'altezza di circa trenta metri da una parete nella zona della grotta dell'Edera a Finale Ligure (Savona) nella frazione di Perti. L'uomo stava facendo un'arrampicata con un gruppo di amici, che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo per un'ora e mezza e poi è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), ma non c'è stato nulla da fare. È stato fatale l'arresto cardiaco dopo la caduta.