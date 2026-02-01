Precipita dall'ottavo piano e muore, in casa segni di una colluttazione

MILANO, 01 FEB - Un volo dall'ottavo piano di un palazzone nell'hinterland di Milano. E' morto così ieri sera, un uomo di 31 anni di origini colombiane, senza fissa dimora e con precedenti, trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Cimarosa, a Pioltello. Secondo un prima ricostruzione, e dopo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia del comune alle porte di Milano, nell'appartamento da cui l'uomo è precipitato sono stati individuati i segni di una colluttazione. Cosa che fa ipotizzare un omicidio. Secondo gli accertamenti, il 31enne, tra le 21.30 e le 22, sarebbe stato raggiunto da alcune persone, forse cinque. Poi il tonfo dopo essere caduto da oltre 25 metri di altezza, davanti agli occhi di un vicino, che ha poi dato l'allarme pensando fosse un suicidio. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Stefano Ammendola.