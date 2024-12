Precipita dal tetto per 10 metri, morto operaio 24enne

LODI, 31 DIC - Un cittadino egiziano di 24 anni è morto stamattina a Montanaso Lombardo (Lodi), precipitando dal tetto di un capannone in ristrutturazione nel quale stava lavorando. Si tratta dello storico stabilimento della ex Polenghi Lombardo, realtà industriale ora attiva in uno stabilimento vicino e quindi del tutto estranea alla tragedia. L'operaio era sulla sommità della copertura che ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto, ora, per indagare sull'incidente sul lavoro i carabinieri, tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco.