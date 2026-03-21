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Precipita dal tetto di un capannone nel Barese, muore operaio 30enne

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BARI, 21 MAR - Un operaio di 30 anni di Andria è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona industriale di Modugno (Bari). A quanto si apprende, la vittima stava lavorando sul terrazzo di un capannone industriale, probabilmente su una superficie non portante. Sul posto, quale organo tecnico di accertamento dell'autorità giudiziaria, sono intervenuti gli ispettori dello Spesal Area Metropolitana della Asl di Bari, i quali stanno verificando le cause e le circostanze dell'incidente. Dai primi riscontri, il 30enne sarebbe caduto da un'altezza di circa sei metri, morendo sul colpo. Le cause del decesso saranno comunque stabilite dalla consulenza medico legale che nei prossimi giorni verrà disposta dalla Procura di Bari.

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