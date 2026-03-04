Giornale di Brescia
Precipita dal cantiere, morto un 50enne nel Padovano

PADOVA, 04 MAR - Un uomo di 50 anni è morto stamattina intorno alle 10.30 a Saonara (Padova), in via 25 Aprile, in un cantiere edile allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. La vittima, originaria di Piove di Sacco e residente a Brugine, socio-dipendente di una ditta locale, è precipitata da un'altezza di circa sei metri mentre stava eseguendo alcuni lavori, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnaro e il personale dello Spisal per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

PADOVA

