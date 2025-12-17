Precipita con l'auto in un burrone, grave una 29enne nel Bresciano

BRESCIA, 17 DIC - Grave incidente in provincia di Brescia, dove una donna di 29 anni è rimasta intrappolata per circa due ore sotto la propria automobile dopo essere uscita di strada lungo la Provinciale 50, nel tratto di via Generale Reverberi tra Nozza di Vestone e Pertica Alta in Valsabbia poco prima delle dieci. La giovane, residente a Odeno, frazione di Pertica Alta, stava risalendo verso casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un muro sulla destra della carreggiata. L'auto è poi precipitata nella scarpata sottostante, compiendo un volo di oltre cento metri fino al fondo di un canale, oltre una strada privata. L'allarme è scattato grazie al cane di un anziano residente della zona, che ha avvertito la presenza della donna nel bosco. Recuperata dai Vigili del fuoco di Salò, la 29enne è stata trasportata in elicottero a Gavardo e successivamente trasferita in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverata in condizioni gravissime.