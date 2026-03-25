Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud Sardegna

CAGLIARI, 25 MAR - Ha perso il controllo del paracadute in fase d'atterraggio ed è precipitato al suolo, morendo. La vittima è un 51enne di Cremona. La tragedia è avvenuta a Serdiana, nel sud Sardegna, al campo volo in località Is Paulis. Il paracadutista, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era arrivato questa mattina al campo in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva. Era un paracadutista esperto con all'attivo centinaia di lanci. Il 51enne si era lanciato da un'altitudine di circa quattromila metri.