Precari UniTo, 'dimezzata la possibilità di posizioni lavorative'

TORINO, 23 FEB - "Siamo qui per dare continuità a un'istanza che è cominciata con l'arrivo della riforma Bernini. In Italia sono oltre 35.000 le persone che stanno per perdere lavoro a causa della riforma. Qui a Torino alcune migliaia. C'è stata una trasformazione delle posizioni del precariato accademico, che a parità di finanziamento aumenta i costi di questi incarichi e dunque dimezza, se non oltre, la possibilità di posizioni di lavoro". Così Luca Bertocci, rappresentante dell'assemblea precaria, di fronte alla sede dell'ospedale Molinette, dove in mattinata si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università di Torino e dove è in corso un presidio dei collettivi universitari e precari.