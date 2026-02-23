Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Precari UniTo, 'dimezzata la possibilità di posizioni lavorative'

AA

TORINO, 23 FEB - "Siamo qui per dare continuità a un'istanza che è cominciata con l'arrivo della riforma Bernini. In Italia sono oltre 35.000 le persone che stanno per perdere lavoro a causa della riforma. Qui a Torino alcune migliaia. C'è stata una trasformazione delle posizioni del precariato accademico, che a parità di finanziamento aumenta i costi di questi incarichi e dunque dimezza, se non oltre, la possibilità di posizioni di lavoro". Così Luca Bertocci, rappresentante dell'assemblea precaria, di fronte alla sede dell'ospedale Molinette, dove in mattinata si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università di Torino e dove è in corso un presidio dei collettivi universitari e precari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario