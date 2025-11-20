Ppe-destre bloccano missione Pe in Italia su stato diritto
AA
BRUXELLES, 20 NOV - Una maggioranza composta dai Popolari, da Ecr, dai Patrioti e da Esn, in seno alla Conferenza dei capigruppo dell'Eurocamera, ha deciso di cancellare una missione in Italia proposta dal gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto della commissione Libertà civili del Parlamento europeo. Lo spiegano all'ANSA fonti parlamentari. La missione avrebbe dovuto essere calendarizzata prima della fine dell'anno, ma la Conferenza dei capigruppo ha respinto la proposta.
