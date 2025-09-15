Potenti attacchi su Gaza city, '37 raid in 20 minuti'
epa12381024 A flare fired by the Israeli army lights up the sky above the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
TEL AVIV, 15 SET - L'esercito israeliano sta attaccando Gaza City in questi minuti con aerei da guerra, artiglieria e droni, i raid stanno provocando enormi esplosioni che si possono sentire da lunga distanza. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Nei video postati sui social il cielo dell'enclave appare arancione. Il rumore di intense esplosioni si sente anche nel centro di Israele.
