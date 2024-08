Posteggiatore abusivo minaccia medico presso ospedale, arrestato

MASSAFRA, 30 AGO - Pretendeva soldi da un medico che aveva appena lasciato l'auto nel parcheggio dell'ospedale di Massafra, in provincia di Taranto, per andare al lavoro. E al rifiuto del professionista lo avrebbe minacciato e aggredito verbalmente. Per questo un uomo di 52 anni, presunto parcheggiatore abusivo, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri per tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 52enne avrebbe chiesto al medico "un caffè" facendogli intendere che si trattava di denaro per il parcheggio. Il medico però non gli ha dato ascolto e ha continuato a camminare per raggiungere l'ospedale. Il parcheggiatore l'avrebbe seguito dicendo che avrebbe danneggiato l'auto se non avesse pagato. All'arrivo dei carabinieri, il 52enne avrebbe continuato a minacciare il medico dicendo che, al suo rilascio, sarebbe tornato nel parcheggio dell'ospedale per danneggiare l'auto.