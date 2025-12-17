Giornale di Brescia
Posta sui social foto della figlia minorenne, prosciolta Clizia Incorvaia

ROMA, 17 DIC - I giudici del tribunale di Roma, nell'ambito di una udienza predibattimentale, hanno dichiarato il non luogo a procedere per l'attrice Clizia Incorvaia a cui era contestato il trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. L'indagine era partita da una denuncia presentata dall'ex marito della donna, il cantante Francesco Sarcina. I pm avevano sollecitato per Incorvaia la citazione diretta a giudizio.

