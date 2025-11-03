Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Post su un furto, polizia Milano arresta due ladri per 13 colpi

AA

MILANO, 03 NOV - Anche grazie alla segnalazione di un furto avvenuto a Como fatto sui social la squadra mobile di Milano ha identificato e arrestato due ladri albanesi di 42 e 45 anni ritenuti responsabili di almeno 13 furti in abitazione commessi fra febbraio e marzo in provincia di Varese, Como e Monza Brianza. Grazie alla segnalazione sui social, infatti, la squadra mobile è riuscita a rintracciare in provincia di Milano un'auto utilizzata per i colpi. Da lì con pedinamenti, attività tecnica, analisi di tabulati telefonici e di varchi autostradali gli investigatori hanno 'riconosciuto' 13 colpi dei due. I due, secondo la polizia, avevano una sorta di protocollo collaudato, con l'individuazione delle case da svaligiare dove potevano trovare orologi preziosi e borse di marchi del lusso, come Chanel e Hermès, una programmazione accurata dei colpi con uno dei due che faceva da palo, con l'uso di auto rubate e targhe clonate. Rintracciati nei loro alloggi a Senago, sono stati portati a San Vittore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario