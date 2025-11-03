Post su un furto, polizia Milano arresta due ladri per 13 colpi

MILANO, 03 NOV - Anche grazie alla segnalazione di un furto avvenuto a Como fatto sui social la squadra mobile di Milano ha identificato e arrestato due ladri albanesi di 42 e 45 anni ritenuti responsabili di almeno 13 furti in abitazione commessi fra febbraio e marzo in provincia di Varese, Como e Monza Brianza. Grazie alla segnalazione sui social, infatti, la squadra mobile è riuscita a rintracciare in provincia di Milano un'auto utilizzata per i colpi. Da lì con pedinamenti, attività tecnica, analisi di tabulati telefonici e di varchi autostradali gli investigatori hanno 'riconosciuto' 13 colpi dei due. I due, secondo la polizia, avevano una sorta di protocollo collaudato, con l'individuazione delle case da svaligiare dove potevano trovare orologi preziosi e borse di marchi del lusso, come Chanel e Hermès, una programmazione accurata dei colpi con uno dei due che faceva da palo, con l'uso di auto rubate e targhe clonate. Rintracciati nei loro alloggi a Senago, sono stati portati a San Vittore.