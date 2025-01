Posata ultima fascina per la Focara, stasera l'accensione

NOVOLI, 16 GEN - Una corsa contro il tempo a Novoli, in provincia di Lecce, ma alla fine gli oltre 100 volontari del Comitato Festa che da settimane stanno lavorando alla costruzione della Focara, a mezzogiorno con la posa dell'ultima fascina hanno finalmente terminato l'edificazione dell'enorme pira di legna che sfiora i 20 metri di altezza e che questa sera brucerà in onore di Sant'Antonio Abate. A suggellare la fine dei lavori, l'antico rito della bardatura, una catena umana che issa sulla cima della grande pira l'immagine del santo patrono. Un'edizione che ha lasciato col fiato sospeso per il problema legato alla difficoltà di reperire le fascine nei vigneti e il maltempo degli ultimi giorni che hanno ritardato i tempi di lavorazione del falò più grande d'Europa, monumento dell'arte contadina, riconosciuto Bene culturale immateriale della regione Puglia.