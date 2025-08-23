Giornale di Brescia
Portogallo, sale a quattro il numero dei morti negli incendi

epa12312897 A local resident tries to fight with a forest fire in Lourical do Campo, Castelo Branco, Portugal, 20 August 2025. According to preliminary official data, as of August 19, 2025, over 201,000 hectares had burned in Portugal, surpassing the total burned in all of 2024. EPA/PAULO NOVAIS
LISBONA, 23 AGO - È morto all'alba di oggi l'uomo rimasto ferito nell'incendio di Sabugal, nel distretto di Guarda, nel Portogallo colpito dagli incendi. Sale così a quattro il numero dei morti a causa dei roghi. L'uomo aveva 45 anni e lavorava per un'azienda privata di protezione del patrimonio forestale. Era rimasto gravemente ustionato mentre tentava di combattere le fiamme ed era stato ricoverato all'ospedale di Oporto.

Argomenti
LISBONA

