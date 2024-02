Portogallo: attivisti ambientali invadono la tribuna politica

LISBONA, 23 FEB - Un gruppo di giovani attivisti ambientali è riuscito poco fa a penetrare nello studio dove si svolgeva, in diretta televisiva, un dibattito tra tutti i leader dei partiti politici rappresentati nel parlamento portoghese, in vista delle elezioni legislative del prossimo 10 marzo. I militanti sono entrati nell'atrio della Facoltà di Economia dell'Università Nova di Lisbona che, per l'occasione, era stato trasformato in studio televisivo, e hanno cercato di gridare degli slogan davanti alle telecamere. Una volta allontanati dal personale in studio, i giovani sono riusciti a lanciare della vernice rossa sulla vetrata dell'edificio, alle spalle dei candidati. Il dibattito televisivo è ancora in corso, ma sulle reti sociali portoghesi si è già aperta la discussione sul deficit delle misure di sicurezza. Pochi giorni fa, il faccia a faccia tra i principali leader del centrosinistra e del centrodestra era stato segnato da una massiccia manifestazione non autorizzata di centinaia di agenti di polizia, che hanno accerchiato il teatro dove era in corso la trasmissione televisiva.