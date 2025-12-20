Porte del treno si chiudono, bimba di 2 anni resta in banchina a Lodi

LODI, 20 DIC - Le porte del treno si chiudono e una famiglia resta divisa, una donna con il figlio sul passeggino è sul treno: la figlia di due anni resta sulla banchina della stazione di Lodi. E' accaduto giovedì scorso. Il personale della Polfer si è accorto immediatamente di quanto accaduto e, accudendo la bambina, ha contattato la madre intanto arrivata a Codogno, la stazione successiva: i poliziotti l'hanno rassicurata sulle condizioni della piccola che successivamente è stata affidata al padre arrivato in velocemente stazione a Lodi. La madre ha spiegato di non avere abbandonato la piccola ma che mentre stava facendo salire il figlio, le porte del treno si sono, inaspettatamente, chiuse, lasciando a terra la piccola.