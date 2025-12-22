Portavoce Ue, 'Macron? Accogliamo gli sforzi per la pace'
AA
BRUXELLES, 22 DIC - "Restiamo in coordinamento con i singoli Paesi membri sui loro eventuali contatti bilaterali" con la Russia "per una pace giusta e duratura" e "accogliamo gli sforzi per la pace". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea in merito alla possibilità di un colloquio tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti