Portavoce barca Flotilla a Messina, 'portiamo problemi di Gaza nei porti italiani'

MESSINA, 13 MAG - "Visto che io stavo andando a Gaza l'anno scorso e sono stato prelevato, rapito dalla 'Conscience' che portava medici e farmaci oggi voglio testimoniare qui questa vicenda". A dirlo Vincenzo Fullone portavoce barca Ghassan Kanafan della Flotilla oggi a Messina. "E visto che a Gaza - aggiunge -non potremmo entrare perché ormai è chiaro che Israele ci blocca sempre, l'obiettivo è portare Gaza nei porti italian. È un modo per tenere alta l'attenzione sul genocidio che non è finito, ma è anche per dire al mondo che Gaza non muore solo di bombe, sta morendo di fame, e tutto questo è vietato dalla convenzione di Ginevra. Israele in questo momento va isolata e visto che non lo sanno fare i nostri governi nonostante la corte penale internazionale si sia pronunciata, allora lo facciamo noi, la gente, il popolo e questa barca". "Questa è un'iniziativa - dice anche Piero Patti del coordinamento Messina Palestina - della Freedom Flotilla Italia denominata 100 porti 100 città per sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta avvenendo in Palestina sul genocidio che comunque è in atto da parte di Israele e sul blocco navale. Quello che c'è nella striscia di Gaza è inaccettabile: dei nostri connazionali su una barca con bandiera italiana vengono fermati dagli israeliani nell' acque internazionali e addirittura addirittura prelevati e portati in Israele e poi fatti sbarcare anche in Grecia. Oggi alle17:30 ci sarà un'assemblea pubblica dove anche l'equipaggio della Freedom Flotilla spiegherà le proprie ragioni. Domani e dopodomani avremo altri due incontri uno alla libreria Feltrinelli con un documentario su quello che sta avvenendo a livello sanitario nella striscia di Gaza con gli ospedali che vengono bombardati. Messina comunque é diventata sempre più perno del Mediterraneo, ma un Mediterraneo di pace. Abbiamo voluto fortemente come coordinamento Messina Palestina che la Flotilla arrivasse anche a Messina e poi ripartirà fra due giorni per gli altri porti italiani".