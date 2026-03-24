Porta sicurezza Constellation chiusa pochi secondi prima dell'incendio

AOSTA, 24 MAR - Sarebbe stata chiusa con un chiavistello pochi secondi prima dell'inizio del rogo la porta di sicurezza al piano terreno del Constellation, il discobar di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 41 persone. Il dettaglio - riportato da alcuni media svizzeri - emerge da un rapporto della polizia del Cantone del Vallese che ha analizzato e comparato le immagini delle telecamere interne al locale. Un video di 31 secondi, in possesso degli investigatori, mostrerebbe che alle 1.26 un dipendente avrebbe aperto la porta per far entrare un uomo che, a sua volta, avrebbe poi armeggiato con il chiavistello. Pochi secondi dopo sarebbero state accese le candele pirotecniche sulle bottiglie di campagne, all'origine dell'incendio. Il blocco dell'uscita di sicurezza, che ha ostacolato il deflusso dei clienti, rimane ancora una delle questioni controverse dell'inchiesta giudiziaria, non ancora definivamente chiarita. Jessica Moretti, proprietaria del discobar, ha sostenuto difronte agli inquirenti che la porta non veniva mai chiusa. Mentre Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio nel locale la notte di Capodanno, avrebbe invece riferito di aver "sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori, mentre dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse". Nel frattempo prosegue l'attività dei magistrati di Sion che domani sentiranno Rozerin Ozkaytan, la giovane fotografa del Constellation, sopravvissuta al rogo, dopo essere rimasta in coma per settimane. A partire dal 7 aprile saranno poi interrogati i cinque amministratori comunali, tra cui il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ultimi dei nove indagati dalla procura di Sion per il rogo di Capodanno.