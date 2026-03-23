Porena (Csm), resto pienamente convinto della validità della riforma

PERUGIA, 23 MAR - "Pur restando pienamente convinto della validità della riforma costituzionale respinta dal referendum, nutro grande rispetto per la scelta compiuta da milioni di italiani": a dirlo è Daniele Porena, componente del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parlamento nell'agosto scorso. "Accolgo con soddisfazione il segnale di vitalità della nostra democrazia, evidenziato dall'elevata partecipazione al voto di cittadine e cittadini", ha aggiunto parlando con l'ANSA.