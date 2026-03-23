Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Porena (Csm), resto pienamente convinto della validità della riforma

AA

PERUGIA, 23 MAR - "Pur restando pienamente convinto della validità della riforma costituzionale respinta dal referendum, nutro grande rispetto per la scelta compiuta da milioni di italiani": a dirlo è Daniele Porena, componente del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parlamento nell'agosto scorso. "Accolgo con soddisfazione il segnale di vitalità della nostra democrazia, evidenziato dall'elevata partecipazione al voto di cittadine e cittadini", ha aggiunto parlando con l'ANSA.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario