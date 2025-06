Ponte Morandi, pm iniziano requisitoria con nomi vittime

È iniziata con l'elenco dei nomi delle 43 vittime la requisitoria del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018). Sono 57 gli imputati. I pm Marco Airoldi e Walter Cotugno dovrebbero parlare per circa due mesi. A prendere la parola per primo è stato Cotugno. "Abbiamo passato diversi anni in questo dibattimento. Svolto centinaia di udienze che hanno impegnato tutti a volte fino a sera. Abbiamo discusso e dibattuto di tantissime cose: siamo diventati esperti di cemento armato, cemento armato precompresso, sappiamo tutto sulla corrosione, sappiamo come si riflettono le onde elettriche abbiamo approfondito e approfondiremo le norme tecniche"- ha esordito -. "Ma in tutti questi anni non abbiamo mai affrontato il cuore di questo processo attorno al quale gravitano tutte queste cose, questi dettagli. Noi non siamo qui per un pezzo di cemento. Questo sforzo collettivo molto importante - ha detto Cotugno - sarebbe forse ingiustificato per un pezzo di cemento ma siamo qui per quelle persone che hanno perso la vita su quel ponte. Il nome di ognuna di quelle persone non è mai neppure stata pronunciata e secondo noi è giusto leggere quei nomi. Non è una commemorazione, noi siamo in un processo, un processo tecnico però dentro un processo è corretto darne lettura". Il pm ha elencato tutti i nomi delle vittime, facendo commuovere alcuni parenti presenti. I nomi sono stati anche trasmessi sui monitor in aula.