Ponte crollato sul Trigno: la figlia del disperso, 'ridatemi mio padre'

MONTENERO DI BISACCIA, 17 APR - "Ridatemi mio padre". È il disperato appello via social lanciato da Angelica Racanati, la figlia dell'uomo scomparso il 2 aprile scorso nel ponte crollato sul Trigno, in zona a Montenero di Bisaccia. Nonostante le ricerche continue da parte di vigili del fuoco con più mezzi e squadre specializzate, Capitaneria di porto di Termoli con motovedette, battelli ed elicottero, di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, non ci sono tracce. "Mio padre era lì. E da quel giorno è sparito nel nulla - prosegue la ragazza in un post -. Oggi ci dicono che, con alta probabilità, la sua auto è ancora sotto i detriti di quel ponte. Sotto metri di macerie. Sotto il silenzio. Sotto l'attesa. E io mi chiedo: quanto tempo deve passare ancora? Quanto vale la vita di mio padre? Perché la verità è una: senza rimuovere quei detriti, mio padre non verrà trovato. E allora basta attese. Basta lentezze. Basta silenzi. Io non sto chiedendo un favore. Sto pretendendo rispetto". La giovane, rivolgendosi alle autorità chiede di "fare tutto il il necessario". "Ogni giorno che passa - conclude - è un giorno in più in cui mio padre resta lì sotto".