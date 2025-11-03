Giornale di Brescia
Poliziotto morto:domani interrogatorio di garanzia arrestato

TORRE DEL GRECO, 03 NOV - Si terrà domani mattina alle 9.30 l'interrogatorio di garanzia di Tommaso Severino, l'uomo di 28 anni in carcere da sabato (difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri) perché accusato di omicidio stradale aggravato dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti e omissione di soccorso nell'ambito delle indagini sull'incidente stradale avvenuto a Torre del Greco a causa del quale ha perso la vita l'agente di polizia Aniello Scarpati mentre è rimasto gravemente ferito l'altro poliziotto Ciro Cozzolino tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del mare a causa delle ferite riportate. L'interrogatorio di garanzia si terrà nel carcere napoletano di Poggioreale, dove il 28enne imprenditore nel settore tessile e residente ad Ercolano è stato trasferito già sabato. Severino è l'unico tra gli indagati per i fatti avvenuti nella notte di sabato primo novembre, ad essere in carcere. Gli altri due maggiorenni presenti a bordo dalla Bmw X4 che ha impattato l'auto della polizia, infatti, sono accusati di omissione di soccorso ma risultano a piede libero.

Poliziotto mortoTORRE DEL GRECO

