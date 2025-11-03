Giornale di Brescia
Poliziotto morto: appello a donazione sangue per agente ferito

I nuovi reparti dell'Ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli), 14 dicembre 2016. ANSA/CESARE ABBATE
TORRE DEL GRECO, 03 NOV - "Ciro ha bisogno di noi". Ciro Cozzolino è l'agente di polizia rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto sabato primo novembre a Torre del Greco nel quale ha perso la vita il collega Aniello Scarpati, 47 anni. L'appello, giunto attraverso una nota, è del presidente regionale dell'associazione donatori volontari Polizia di Stato della Campania, Tommaso Delli Paoli, che così lancia un appello urgente per la donazione di sangue. "Oggi - si legge nella nota - ci troviamo di fronte a una sfida che tocca profondamente le nostre vite e i nostri cuori. II nostro valoroso collega, Ciro Cozzolino, è attualmente ricoverato in rianimazione presso l'ospedale del Mare, dopo un tragico incidente avvenuto mentre era di volante per il controllo del territorio con dedizione e coraggio. Purtroppo, il suo collega di pattuglia, Aniello Scarpati, ha perso la vita in questo drammatico evento, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori". Di qui la richiesta: "Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità". Per questa ragione, Delli Paolo invita "a rispondere a questo appello con generosità e amore. Recatevi presso il centro trasfusionale dell'ospedale del Mare, aperto dalle 8 alle 14, e donate il vostro sangue per Ciro. Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte". "Insieme - sono le ultime considerazione del presidente campano dell'associazione donatori volontari Polizia di Stato - possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno. Facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto. Non lasciamo che la paura e la tristezza ci fermino; trasformiamo il dolore in forza e speranza".

Poliziotto mortoTORRE DEL GRECO

