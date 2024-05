Poliziotta ferita gravemente per esplosione pneumatico camion

GORIZIA, 08 MAG - Una giovane agente della Polizia di Frontiera è rimasta gravemente ferita a causa dell'esplosione dello pneumatico di un camion che stava transitando lungo la corsia sud della A34 ieri pomeriggio, alla stazione confinaria di Sant'Andrea. La poliziotta, di 25 anni, era impegnata nell'attività di controllo dei veicoli in entrata in Italia quando è stata investita dallo spostamento d'aria dell'esplosione ed è stata sbalzata a terra riportando un forte trauma cranico. L'autista dell'autotreno, accortosi dell'incidente, si è subito fermato. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco. La agente è stata trasportata dapprima all'ospedale San Giovanni di Dio, ma, vista la gravità delle condizioni, è stata trasferita in elicottero a Cattinara a Trieste.