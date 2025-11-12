Polizia Ventimiglia arresta membro cellula terroristica turca

Giornale di Brescia
GENOVA, 12 NOV - La polizia di Ventimiglia ha arrestato un cittadino turco in virtù di un mandato di arresto a fini estradizionali. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria turca per sequestro di persona, imprigionamento, crimini correlati al terrorismo quale membro a tutti gli effetti di una organizzazione terroristica, con una pena da scontare di anni 8 e mesi 9 di reclusione. Il personale del reparto prevenzione crimine, aggregato presso il Commissariato di Ventimiglia, passndo per il lungomare Roja ha sottoposto a un controllo di polizia un'auto con targa francese con a bordo 4 persone di nazionalità turca. Dai controlli delle banche dati è emerso a carico di uno dei quattro un rintraccio per arresto a fini estradizionali. A seguito di contatti con la Divisione Interpol della Direzione centrale di Polizia Criminale, la polizia ha avuto conferma del contenuto del provvedimento a carico dell'uomo, ricercato in campo internazionale dalle autorità turche a fini estradizionali per sequestro di persona, imprigionamento, crimini correlati al terrorismo quale membro a tutti gli effetti di una organizzazione terroristica, con una pena da scontare di anni 8 e mesi 9 di reclusione. Acquisita tutta la documentazione del caso, il cittadino turco è stato arrestato previo avviso alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e trasferito nella casa circondariale di Sanremo.

